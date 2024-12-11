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Стали известны лучшие игроки «Салавата Юлаева» по версии КХЛ

Стали известны лучшие игроки «Салавата Юлаева» по версии КХЛ

09:30, 11 дек 2024

Уфимский «Салават» жжёт в этом сезоне — и не только лёд. Команда Виктора Козлова выдаёт результат, от которого даже эксперты в шоке. Разбираемся, кто главные звёзды уфимской дружины.

Канадский снайпер Джош Ливо — настоящая машина для заброса шайб. 17 точных выстрелов в 29 играх, плюс 15 передач — и вот он уже в топ-5 бомбардиров лиги. И это при том, что играл меньше конкурентов! Делит первую строчку в гонке снайперов с Бараком из «Витязя».

В воротах — настоящая крепость по имени Александр Самонов. 93,1% отражённых бросков — это вам не шутки. Шестое место в лиге, а по надёжности — седьмая позиция (всего 2,08 шайбы за матч пропускает).

Ремпал и Тодд — главные раздающие команды. У обоих по 17 голевых передач, хотя в общем зачёте они только на 19-20 местах. Зато у Саши Хмелевски особый талант — его шайбы пять раз становились победными. Третье место в лиге по этому показателю!

Козлов выжал из команды максимум, но главное испытание впереди — Кубок Гагарина. Там и посмотрим, из какого металла сделаны уфимские герои.

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в третьем периоде матча КХЛ

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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