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Никита Щитов подписал контракт с Салаватом Юлаевым

Никита Щитов подписал контракт с Салаватом Юлаевым

10:20, 13 дек 2024

Воспитанник башкирского хоккея Никита Щитов возобновляет карьеру в родном клубе. После четырехлетнего перерыва он присоединится к «Салавату Юлаеву» — но теперь уже в новом формате КХЛ 3×3.

«Одиннадцать лет прошло, и вот я снова дома», — поделился эмоциями Щитов, для которого уфимский клуб стал первой ступенькой в большой хоккей.

За плечами защитника внушительный послужной список: больше полутысячи матчей в КХЛ. Щитов успел поиграть в пяти клубах лиги — московском «Спартаке», «Нефтехимике», «Салавате Юлаеве», «Автомобилисте» и «Сочи», где в 2020-м и повесил коньки на гвоздь.

К слову, в форме «юлаевцев» Никита уже успел засветиться — правда, недолго. В период с 2005 по 2007 год и в сезоне 2013/14 он защищал цвета уфимского клуба.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Никита Щитов
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