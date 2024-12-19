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«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани

«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани

12:08, 19 дек 2024

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в напряженном противостоянии КХЛ. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Казанцы с первых минут взяли быка за рога — Артур Бровкин зажег красный свет за воротами гостей уже на 3-й минуте встречи. Во втором периоде хозяева укрепили преимущество: Кирилл Семенов и Никита Дыняк оформили по голу на 23-й и 26-й минутах соответственно.

Уфимцы не сдались без боя. Владислав Ефремов сократил отставание на 32-й минуте, а Александр Шаров заставил понервничать казанских болельщиков, забросив вторую шайбу на 42-й минуте. Однако большего добиться не удалось.

Несмотря на поражение, «Салават Юлаев» сохраняет высокие позиции в турнирной таблице — команда занимает вторую строчку Восточной конференции с 48 очками после 34 матчей.

Уже 20 декабря уфимцам предстоит новое испытание — выездной матч против магнитогорского «Металлурга».

Никита Щитов подписал контракт с Салаватом Юлаевым

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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