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«Салават Юлаев» рискует потерять легионеров из-за задержек зарплаты

«Салават Юлаев» рискует потерять легионеров из-за задержек зарплаты

15:50, 19 дек 2024

Башкирский хоккейный клуб снова в эпицентре финансового скандала. В распоряжении Newsbash оказалась информация о том, что легионеры "Салавата Юлаева" всерьёз задумались о расторжении контрактов из-за систематических задержек зарплаты.

Ещё летом генеральный директор Ринат Баширов громко отрапортовал о полном погашении долгов перед игроками — речь шла о сумме в 1,2 миллиарда рублей. Но не прошло и пары месяцев, как ситуация повторилась.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, в октябре дело едва не дошло до бунта — легионеры отказывались выходить на матч с "Трактором". Спасти ситуацию удалось только благодаря личному вмешательству главного тренера Виктора Козлова.

Сейчас терпение иностранных хоккеистов на пределе. Им обещали, что проблем с деньгами больше не будет, но воз и ныне там. В любой момент команда может остаться без ключевых игроков — контракты позволяют им уйти при систематических задержках зарплаты.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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