Легионер «Салавата Юлаева» впервые высказался о задержках зарплаты

09:19, 20 дек 2024

Форвард уфимского «Салавата» Денис Ян впервые прокомментировал ситуацию с невыплатами в клубе. Хоккеист признался — проблемы с деньгами давят на команду, но профессионализм превыше всего.

А началось всё в октябре — тогда клуб впервые столкнулся с финансовыми трудностями. Легионеры даже хотели бойкотировать матч с «Трактором», но наставник уфимцев Виктор Козлов сумел найти нужные слова.

18 декабря ситуация обострилась — СМИ сообщили о новых задержках зарплат. Под угрозой оказались контракты с иностранными игроками, которым ранее гарантировали стабильные выплаты.

«Конечно, такие новости нас тревожат. Но когда выходим на лёд — думаем только об игре и своих обязанностях», — поделился Ян с журналистами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"