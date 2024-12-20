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Эксперт Плющев: Почему «Салават Юлаев» рискует не взять Кубок Гагарина

Эксперт Плющев: Почему «Салават Юлаев» рискует не взять Кубок Гагарина

14:04, 20 дек 2024

Громкое заявление прозвучало от хоккейного эксперта Владимира Плющева. Он жёстко прошёлся по ситуации в уфимском клубе, где главными звёздами стали исключительно легионеры.

Тренер с многолетним опытом считает — ставка только на иностранцев может привести команду в тупик. Да, они должны быть лидерами, но без поддержки местных игроков далеко не уедешь.

«Кубок Гагарина на одних легионерах не возьмёшь» — отрезал Плющев.

При этом эксперт признал: пока стратегия «Салавата» работает — команда набирает очки и показывает результат. Но многое зависит от тренерского штаба — именно он решает, какие звенья будут результативными, а какие останутся в тени.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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