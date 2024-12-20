Эксперт Плющев: Почему «Салават Юлаев» рискует не взять Кубок Гагарина
14:04, 20 дек 2024
Громкое заявление прозвучало от хоккейного эксперта Владимира Плющева. Он жёстко прошёлся по ситуации в уфимском клубе, где главными звёздами стали исключительно легионеры.
Тренер с многолетним опытом считает — ставка только на иностранцев может привести команду в тупик. Да, они должны быть лидерами, но без поддержки местных игроков далеко не уедешь.
«Кубок Гагарина на одних легионерах не возьмёшь» — отрезал Плющев.
При этом эксперт признал: пока стратегия «Салавата» работает — команда набирает очки и показывает результат. Но многое зависит от тренерского штаба — именно он решает, какие звенья будут результативными, а какие останутся в тени.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
«Исход противостояния был трудно предсказуем» - тренер Плющев о проигрыше «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
Эксперт обрушился с критикой на «Салават Юлаев»: упущенные хоккеисты и провалы в работе команды
Спорт в Башкирии
Стало известно, останутся ли в руководстве «Салавата Юлаева» Баширов и Козлов
Спорт в Башкирии
Обладатель Кубка Гагарина раскритиковал «Салават Юлаев»