«Салават Юлаев» обновил защитные пары перед игрой с «Металлургом»
20:04, 20 дек 2024
В преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» тренерский штаб «Салавата Юлаева» представил состав команды. Главный сюрприз — изменения в защитных парах.
Место в воротах доверили Александру Самонову, который будет защищать последний рубеж. На скамейке запасных — Вязовой, готовый в любой момент подстраховать партнера.
В первой пятёрке на лёд выйдут легионеры Ремпал и Ливо в связке с Тоддом. Оборонительный дуэт составят опытные Василевский и Науменков.
Во втором сочетании тройка нападения выглядит следующим образом: Шаров – Хмелевский – Ян. На синей линии — связка Зоркин – Хафизуллин.
Третье звено возглавит Пименов, которому будут помогать Горшков и Алалыкин. В обороне — тандем Цулыгин – Панин.
Четвёртая пятёрка выглядит так: Набиев – Хохряков – Черный в нападении, Комаров – Газимов в защите.