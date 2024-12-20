«Салават Юлаев» обновил защитные пары перед игрой с «Металлургом»

20:04, 20 дек 2024

В преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» тренерский штаб «Салавата Юлаева» представил состав команды. Главный сюрприз — изменения в защитных парах.

Место в воротах доверили Александру Самонову, который будет защищать последний рубеж. На скамейке запасных — Вязовой, готовый в любой момент подстраховать партнера.

В первой пятёрке на лёд выйдут легионеры Ремпал и Ливо в связке с Тоддом. Оборонительный дуэт составят опытные Василевский и Науменков.

Во втором сочетании тройка нападения выглядит следующим образом: Шаров – Хмелевский – Ян. На синей линии — связка Зоркин – Хафизуллин.

Третье звено возглавит Пименов, которому будут помогать Горшков и Алалыкин. В обороне — тандем Цулыгин – Панин.

Четвёртая пятёрка выглядит так: Набиев – Хохряков – Черный в нападении, Комаров – Газимов в защите.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"