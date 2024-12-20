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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ — 4:2

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ — 4:2

22:56, 20 дек 2024

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду взял верх над «Салаватом Юлаевым» — 4:2. Матч регулярки получился зрелищным и держал болельщиков в напряжении до последних минут.

Главным героем встречи стал 22-летний форвард хозяев Данила Юров, оформивший дубль. Также свои имена на табло зажгли Егор Коробкин и Денис Зернов. У гостей дважды отличился американский легионер Джошуа Ливо, но его усилий не хватило для общего успеха команды.

После этой победы «сталевары» укрепились на четвёртой строчке Востока, набрав 44 очка в 38 играх. «Юлаевцы», несмотря на поражение, сохранили за собой вторую позицию в конференции с 48 баллами после 35 матчей.

«Салават Юлаев» обновил защитные пары перед игрой с «Металлургом»

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«Салават Юлаев» обновил защитные пары перед игрой с «Металлургом»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Металлург
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