Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ — 4:2

22:56, 20 дек 2024

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду взял верх над «Салаватом Юлаевым» — 4:2. Матч регулярки получился зрелищным и держал болельщиков в напряжении до последних минут.

Главным героем встречи стал 22-летний форвард хозяев Данила Юров, оформивший дубль. Также свои имена на табло зажгли Егор Коробкин и Денис Зернов. У гостей дважды отличился американский легионер Джошуа Ливо, но его усилий не хватило для общего успеха команды.

После этой победы «сталевары» укрепились на четвёртой строчке Востока, набрав 44 очка в 38 играх. «Юлаевцы», несмотря на поражение, сохранили за собой вторую позицию в конференции с 48 баллами после 35 матчей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"