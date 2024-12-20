Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»

23:01, 20 дек 2024

В напряжённом матче уфимцы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4. Наставник «Салавата» Виктор Козлов разобрал ключевые моменты игры в раздевалке после матча.

Уфимцы мощно стартовали в первом периоде, но удача была не на их стороне — хозяева льда открыли счёт. Во втором отрезке игры зелёная машина начала давать сбои при выходе из зоны, за что поплатилась пропущенной шайбой. Гол под занавес периода вселил надежду в уфимцев, но в решающей двадцатиминутке магнитогорцы встали насмерть в обороне.

«Такие матчи — уже репетиция плей-офф. Здесь нужно выкладываться на полную», — отметил Козлов.

В составе «Салавата» отсутствовал Влад Ефремов — у игрока пополнение в семье. Нападающий улетел на роды к супруге и стал счастливым отцом дочки.

На вопрос о спаде результативности после международной паузы тренер ответил философски:

«Моменты есть, реализации пока нет. Впереди домашняя серия — там нужно брать своё».

Особое внимание привлекла форма Александра Хмелевского. Несмотря на усталость после Кубка Первого канала, тренерский штаб не может дать отдых одному из ключевых игроков команды.

«С „Металлургом" ещё увидимся — постараемся взять реванш», — подытожил Козлов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"