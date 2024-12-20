Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»
23:01, 20 дек 2024
В напряжённом матче уфимцы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4. Наставник «Салавата» Виктор Козлов разобрал ключевые моменты игры в раздевалке после матча.
Уфимцы мощно стартовали в первом периоде, но удача была не на их стороне — хозяева льда открыли счёт. Во втором отрезке игры зелёная машина начала давать сбои при выходе из зоны, за что поплатилась пропущенной шайбой. Гол под занавес периода вселил надежду в уфимцев, но в решающей двадцатиминутке магнитогорцы встали насмерть в обороне.
В составе «Салавата» отсутствовал Влад Ефремов — у игрока пополнение в семье. Нападающий улетел на роды к супруге и стал счастливым отцом дочки.
На вопрос о спаде результативности после международной паузы тренер ответил философски:
Особое внимание привлекла форма Александра Хмелевского. Несмотря на усталость после Кубка Первого канала, тренерский штаб не может дать отдых одному из ключевых игроков команды.