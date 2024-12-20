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Науменков объяснил поражение «Салавата» в Магнитогорске

Науменков объяснил поражение «Салавата» в Магнитогорске

23:05, 20 дек 2024

Уфимский «Салават Юлаев» не смог справиться с «Металлургом» на выезде — команда уступила со счётом 2:4. Защитник зелёной машины Михаил Науменков рассказал о причинах поражения.

По словам игрока, команда позволила хозяевам льда диктовать свои условия. Магнитогорцы беспрепятственно раздавали поперечные передачи и создавали опасные выходы к воротам. Ключевым фактором стали грубые ошибки уфимцев и проигранная силовая борьба.

Единственным светлым пятном в игре стала голевая передача Науменкова на Джоша Ливо в первом периоде. Защитник признался — такие комбинации команда регулярно отрабатывает на тренировках, когда форвард открывается в центре площадки под пас.

Выездное турне в Казань и Магнитогорск для уфимцев получилось провальным. Науменков не стал искать оправдания в календарной паузе — по его мнению, команде нужно просто побеждать в борьбе и лучше реализовывать голевые моменты.

Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Михаил Науменков Металлург
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