«Как дети теряли шайбу»: Разин о победе «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым»

23:09, 20 дек 2024

Встреча «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым» закончилась уверенной победой магнитогорцев — 4:2. Главный тренер победителей Андрей Разин не стал скрывать: стартовый период его команда откровенно провалила.

«Первый период — сплошной кошмар. Шайбу теряли, как дети. Соперник на контратаках нас возил, как хотел. Гол пропустили вообще из ниоткуда», — признался Разин после матча.

Но дальше что-то щёлкнуло. Во втором периоде «Металлург» словно подменили. Правда, за секунду до сирены команда всё же зевнула шайбу — сказалась потеря концентрации. Зато в третьем периоде магнитогорцы закрылись намертво и довели дело до победы.

Особенно тренера впечатлила самоотверженность нападающего Петунина, который в прыжке остановил опасную атаку уфимцев.

«Сейчас такой хоккей — все должны и атаковать, и обороняться. Пять в защите, пять в нападении — это наш принцип», — подчеркнул наставник.

После паузы в чемпионате «Металлург» преобразился именно во вторых периодах, хотя раньше это было слабым местом команды. По словам Разина, всё дело в функциональной готовности игроков — сейчас они в оптимальной форме и могут контролировать шайбу на протяжении всего матча.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Металлург»