«Как дети теряли шайбу»: Разин о победе «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым»
23:09, 20 дек 2024
Встреча «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым» закончилась уверенной победой магнитогорцев — 4:2. Главный тренер победителей Андрей Разин не стал скрывать: стартовый период его команда откровенно провалила.
Но дальше что-то щёлкнуло. Во втором периоде «Металлург» словно подменили. Правда, за секунду до сирены команда всё же зевнула шайбу — сказалась потеря концентрации. Зато в третьем периоде магнитогорцы закрылись намертво и довели дело до победы.
Особенно тренера впечатлила самоотверженность нападающего Петунина, который в прыжке остановил опасную атаку уфимцев.
После паузы в чемпионате «Металлург» преобразился именно во вторых периодах, хотя раньше это было слабым местом команды. По словам Разина, всё дело в функциональной готовности игроков — сейчас они в оптимальной форме и могут контролировать шайбу на протяжении всего матча.
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