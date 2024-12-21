«Салават Юлаев» рассчитался с игроками после угрозы забастовки

12:18, 21 дек 2024

Уфимские хоккеисты наконец-то получили свои кровные. «Салават Юлаев» полностью погасил задолженности перед командой — об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

А ведь совсем недавно легионеры всерьёз планировали устроить бунт! В октябре иностранные звёзды команды едва не объявили бойкот матчу с «Трактором». Спасла ситуацию только душевная беседа с главным тренером.

Но деньги деньгами, а хоккей хоккеем. Расчёт по долгам не помог уфимцам прервать череду неудач на льду. «Зелёная машина» потерпела второе поражение подряд, уступив магнитогорскому «Металлургу» 2:4. А до этого команда проиграла принципиальному сопернику — казанскому «Ак Барсу» (2:3).

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"