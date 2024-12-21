Егор Яковлев раскрыл секрет победы «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым»

16:06, 21 дек 2024

Магнитогорский «Металлург» в третий раз за сезон обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 4:2. Защитник магнитогорцев Егор Яковлев после матча раскрыл все карты нашим корреспондентам.

«Башкирские лисы» с первых минут показали зубы — их форварды то и дело оказывались в одиночестве на «пятаке» Магнитки.

«Мы сами давали им такие возможности в первом периоде, но потом быстро исправились», — признался Яковлев.

Уфимцы держали шайбу больше, но «сталевары» грамотно оборонялись и жалили в контратаках. Хотя и тут не обошлось без косяков — за 1,4 секунды до конца второго периода «Металлург» зевнул гол «в раздевалку».

«Такое раз в сезон бывает — идеальное попадание. Момент был простой, могли избежать», — покачал головой защитник.

«Несмотря на то, что команды отлично знают друг друга, матч получился валидольным. „Салават“ — команда мастеровитая, может на ровном месте создать момент», — отметил Яковлев.

«Нас не устраивает положение в таблице, поэтому вышли максимально собранными», — объяснил защитник причину победы.

Хотя и признал — в обороне есть над чем работать, уфимцы в некоторых моментах простили «Металлург».

Матчи с «Салаватом» для магнитогорцев всегда особенные:

«Принципиальное противостояние, отличные болельщики с обеих сторон. К таким играм готовимся с особым настроем».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Металлург»