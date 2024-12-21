Агент Ливо опроверг слухи об уходе из «Салавата Юлаева» из-за долгов
16:10, 21 дек 2024
Несмотря на финансовые штормы в уфимском клубе, звёздный форвард Джош Ливо остаётся в команде. Его агент Иван Ботев жёстко отреагировал на слухи об уходе своего клиента.
«Даже если возникнут проблемы с деньгами — Джош никуда не уйдёт. Он доиграет сезон в Уфе при любом раскладе», — отрезал Ботев в разговоре с Metaratings.
А поводы для разговоров были — в «Салавате» снова начались задержки зарплат. Обычно в таких случаях легионеры первыми паркуют машины у выхода. Но не в этот раз.
Ливо — один из лидеров атаки башкирского клуба. В 31 игре канадец настрелял 19 шайб и отдал 15 голевых, набрав в сумме 34 очка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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