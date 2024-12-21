Агент Ливо опроверг слухи об уходе из «Салавата Юлаева» из-за долгов

16:10, 21 дек 2024

Несмотря на финансовые штормы в уфимском клубе, звёздный форвард Джош Ливо остаётся в команде. Его агент Иван Ботев жёстко отреагировал на слухи об уходе своего клиента.

«Даже если возникнут проблемы с деньгами — Джош никуда не уйдёт. Он доиграет сезон в Уфе при любом раскладе», — отрезал Ботев в разговоре с Metaratings

А поводы для разговоров были — в «Салавате» снова начались задержки зарплат. Обычно в таких случаях легионеры первыми паркуют машины у выхода. Но не в этот раз.

Ливо — один из лидеров атаки башкирского клуба. В 31 игре канадец настрелял 19 шайб и отдал 15 голевых, набрав в сумме 34 очка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"