Салават Юлаев» одержал сухую победу над «Амуром» и догнал лидера Востока

10:22, 24 дек 2024

«Салават Юлаев» устроил настоящее хоккейное шоу на домашней арене, не оставив шансов хабаровскому «Амуру». Уфимцы разгромили дальневосточников со счётом 3:0 и вплотную приблизились к лидерству в Восточной конференции.

Первым зажёг красный свет за воротами гостей Джош Ливо — нападающий точно поразил цель уже на 11-й минуте матча. Вторая шайба влетела в сетку хабаровчан под занавес встречи — отличился Данил Алалыкин. Финальную точку в матче поставил Александр Шаров, поразив пустые ворота гостей на последних секундах игры.

Победа позволила башкирской команде набрать 50 очков и сравняться по очкам с челябинским «Трактором», возглавляющим турнирную таблицу Востока. При этом у уфимцев игра в запасе. «Амур» же продолжает занимать последнюю строчку конференции, имея в активе лишь 20 очков после 38 проведённых встреч.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"