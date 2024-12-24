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«Нервы подвели»: тренер «Амура» разобрал поражение от «Салавата Юлаева»

«Нервы подвели»: тренер «Амура» разобрал поражение от «Салавата Юлаева»

10:32, 24 дек 2024

В очередном матче КХЛ хабаровский «Амур» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:3. И.о. главного тренера дальневосточников Виктор Костюченок раскрыл причины неудачи своих подопечных.

По словам наставника, встреча держала в напряжении до первой серьезной ошибки. К несчастью для хабаровчан, именно они её и допустили. Команда из Уфы не упустила свой шанс и воспользовалась промахом соперника.

«У нас были отличные возможности для взятия ворот, но в ключевые моменты не хватило спокойствия», — признался Костюченок.

Особо он отметил великолепную игру вратаря уфимцев, который не позволил дальневосточникам распечатать свои ворота.

Говоря о предстоящей ответной встрече, тренер «Амура» был краток:

«Надо реализовывать свои моменты. Каждый шанс может стать решающим».
Салават Юлаев» одержал сухую победу над «Амуром» и догнал лидера Востока

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Амур»
Теги: ХК Салават Юлаев
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