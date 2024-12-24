«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»

10:36, 24 дек 2024

«Салават Юлаев» прервал серию неудач в КХЛ благодаря блестящей игре молодого вратаря Семена Вязового. В домашнем матче против хабаровского «Амура» голкипер оформил свой первый шатаут в карьере, а команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

После непростого выездного турне уфимцы вернулись на родной лед с четким настроем на победу. Вязовой, занявший место в воротах, с первых минут продемонстрировал высокий уровень концентрации и уверенности.

«Начало матча было ключевым моментом. Важно было сразу поймать ритм игры и почувствовать уверенность», — поделился после матча Вязовой.

Первый «сухарь» в профессиональной карьере стал особенным достижением для молодого голкипера.

«Это значимое событие для меня. Хочу поблагодарить команду за поддержку и самоотверженную игру в обороне», — отметил вратарь.

Победа над «Амуром» позволила уфимской команде прервать череду поражений и вернуть уверенность в своих силах.

«Мы выходим на каждый матч с целью победить. Сегодня удалось реализовать наш план: надежно сыграть в защите и результативно в нападении», — подвел итог Вязовой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"