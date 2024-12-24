Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»

«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»

10:36, 24 дек 2024

«Салават Юлаев» прервал серию неудач в КХЛ благодаря блестящей игре молодого вратаря Семена Вязового. В домашнем матче против хабаровского «Амура» голкипер оформил свой первый шатаут в карьере, а команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

После непростого выездного турне уфимцы вернулись на родной лед с четким настроем на победу. Вязовой, занявший место в воротах, с первых минут продемонстрировал высокий уровень концентрации и уверенности.

«Начало матча было ключевым моментом. Важно было сразу поймать ритм игры и почувствовать уверенность», — поделился после матча Вязовой.

Первый «сухарь» в профессиональной карьере стал особенным достижением для молодого голкипера.

«Это значимое событие для меня. Хочу поблагодарить команду за поддержку и самоотверженную игру в обороне», — отметил вратарь.

Победа над «Амуром» позволила уфимской команде прервать череду поражений и вернуть уверенность в своих силах.

«Мы выходим на каждый матч с целью победить. Сегодня удалось реализовать наш план: надежно сыграть в защите и результативно в нападении», — подвел итог Вязовой.
«Нервы подвели»: тренер «Амура» разобрал поражение от «Салавата Юлаева»

Читайте также:

«Нервы подвели»: тренер «Амура» разобрал поражение от «Салавата Юлаева»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Вязовой Семен
Читайте также

Один из лидеров «Салавата Юлаева» раскрыл секрет трех шайб против «Амура»
Спорт в Башкирии
Один из лидеров «Салавата Юлаева» раскрыл секрет трех шайб против «Амура»
Тренер «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о молодом хоккеисте клуба
Спорт в Башкирии
Тренер «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о молодом хоккеисте клуба
Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал жесткое заявление после исторического домашнего матча
Спорт в Башкирии
Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал жесткое заявление после исторического домашнего матча
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok