«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»
10:36, 24 дек 2024
«Салават Юлаев» прервал серию неудач в КХЛ благодаря блестящей игре молодого вратаря Семена Вязового. В домашнем матче против хабаровского «Амура» голкипер оформил свой первый шатаут в карьере, а команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.
После непростого выездного турне уфимцы вернулись на родной лед с четким настроем на победу. Вязовой, занявший место в воротах, с первых минут продемонстрировал высокий уровень концентрации и уверенности.
«Начало матча было ключевым моментом. Важно было сразу поймать ритм игры и почувствовать уверенность», — поделился после матча Вязовой.
Первый «сухарь» в профессиональной карьере стал особенным достижением для молодого голкипера.
«Это значимое событие для меня. Хочу поблагодарить команду за поддержку и самоотверженную игру в обороне», — отметил вратарь.
Победа над «Амуром» позволила уфимской команде прервать череду поражений и вернуть уверенность в своих силах.
«Мы выходим на каждый матч с целью победить. Сегодня удалось реализовать наш план: надежно сыграть в защите и результативно в нападении», — подвел итог Вязовой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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