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Козлов рассказал о победе над «Амуром» и прогрессе молодых игроков

Козлов рассказал о победе над «Амуром» и прогрессе молодых игроков

10:40, 24 дек 2024

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию неудач, обыграв хабаровский «Амур» со счетом 3:0. Главный герой встречи — 22-летний вратарь Семен Вязовой, который впервые в КХЛ оформил шатаут.

Наставник уфимцев Виктор Козлов после матча был в приподнятом настроении. Еще бы — команда реабилитировалась после двух поражений на выезде. При этом тренер особо отметил дерзкие контратаки дальневосточников, которые его подопечные сумели нейтрализовать.

Отдельно Козлов похвалил молодежное звено с Алалыкиным. По его словам, парни еще даже не представляют свой потенциал, но уже показывают серьезный прогресс.

На вопрос о следующем матче против «Амура» и возможном участии в нем Вязового тренер ответил уклончиво.

«Молодежь придает команде энергии, но решение примем завтра», — отметил он.

Также Козлов прокомментировал ротацию вратарей. По его словам, Вязовой уже имел опыт игры против топ-клубов, когда Самонов был травмирован. Теперь тренерский штаб будет принимать решения исходя из интересов команды и обоих голкиперов.

«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»

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«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Виктор Козлов
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