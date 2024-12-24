Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Горшков о матче с «Амуром»: Было тяжело, но мы справились

Горшков о матче с «Амуром»: Было тяжело, но мы справились

10:44, 24 дек 2024

«Салават Юлаев» прервал неудачную серию, обыграв хабаровский «Амур» со счётом 3:0. Форвард уфимской команды Артём Горшков поделился впечатлениями от непростой победы в домашнем матче.

По словам нападающего, игра выдалась напряжённой. Команда временами отходила от своего привычного стиля, подстраиваясь под соперника. Однако Горшков уверен, что в следующем матче уфимцы продемонстрируют более характерный для себя хоккей.

Комментируя предыдущие два поражения, хоккеист отметил спокойную реакцию команды на неудачи.

"В регулярном чемпионате проигрывают все, это нормальная ситуация", – подчеркнул форвард.

Особым событием матча стал первый "сухой" матч голкипера Семёна Вязового в КХЛ. Горшков с улыбкой рассказал о поздравлениях вратаря, особо отметив его упорный путь к этому достижению.

Козлов рассказал о победе над «Амуром» и прогрессе молодых игроков

Читайте также:

Козлов рассказал о победе над «Амуром» и прогрессе молодых игроков
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Горшков Артем
Читайте также

«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»
Спорт в Башкирии
«Первый шатаут Вязового принес победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром»
Козлов рассказал о победе над «Амуром» и прогрессе молодых игроков
Спорт в Башкирии
Козлов рассказал о победе над «Амуром» и прогрессе молодых игроков
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»
Сложный матч: лидер»Салавата Юлаева» жестко прокомментировал матч против «Трактора»
Спорт в Башкирии
Сложный матч: лидер»Салавата Юлаева» жестко прокомментировал матч против «Трактора»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok