Горшков о матче с «Амуром»: Было тяжело, но мы справились

10:44, 24 дек 2024

«Салават Юлаев» прервал неудачную серию, обыграв хабаровский «Амур» со счётом 3:0. Форвард уфимской команды Артём Горшков поделился впечатлениями от непростой победы в домашнем матче.

По словам нападающего, игра выдалась напряжённой. Команда временами отходила от своего привычного стиля, подстраиваясь под соперника. Однако Горшков уверен, что в следующем матче уфимцы продемонстрируют более характерный для себя хоккей.

Комментируя предыдущие два поражения, хоккеист отметил спокойную реакцию команды на неудачи.

"В регулярном чемпионате проигрывают все, это нормальная ситуация", – подчеркнул форвард.

Особым событием матча стал первый "сухой" матч голкипера Семёна Вязового в КХЛ. Горшков с улыбкой рассказал о поздравлениях вратаря, особо отметив его упорный путь к этому достижению.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"