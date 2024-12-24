Горшков о матче с «Амуром»: Было тяжело, но мы справились
10:44, 24 дек 2024
«Салават Юлаев» прервал неудачную серию, обыграв хабаровский «Амур» со счётом 3:0. Форвард уфимской команды Артём Горшков поделился впечатлениями от непростой победы в домашнем матче.
По словам нападающего, игра выдалась напряжённой. Команда временами отходила от своего привычного стиля, подстраиваясь под соперника. Однако Горшков уверен, что в следующем матче уфимцы продемонстрируют более характерный для себя хоккей.
Комментируя предыдущие два поражения, хоккеист отметил спокойную реакцию команды на неудачи.
"В регулярном чемпионате проигрывают все, это нормальная ситуация", – подчеркнул форвард.
Особым событием матча стал первый "сухой" матч голкипера Семёна Вязового в КХЛ. Горшков с улыбкой рассказал о поздравлениях вратаря, особо отметив его упорный путь к этому достижению.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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