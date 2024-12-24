Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин вернулся на лёд спустя 3 месяца после перелома позвонка
22:04, 24 дек 2024
Глеб Кузьмин, получивший жуткую травму в сентябре, снова встал на коньки. Три месяца назад его карьера висела на волоске — в матче с «Авангардом» хоккеист врезался в борт после столкновения с Дарреном Дитцем и сломал позвонок.
Теперь — первый лёд после травмы. На видео от пресс-службы «Салавата Юлаева» видно: форвард уверенно ведёт шайбу и не теряет баланс. Хотя сам признаётся — было страшно.
«Готовился серьёзно: зал, велик, тренировки. Думал, будет хуже, но справился», — делится Кузьмин.
Форвард настроен побить прогнозы врачей и вернуться в строй раньше намеченного срока. А пока — ежедневные тренировки и вера в лучшее.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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