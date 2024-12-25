«Салават Юлаев» объявил состав на игру с «Амуром»: кто выйдет на лёд?
18:33, 25 дек 2024
Уфимский «Салават Юлаев» определился с боевым составом на матч против хабаровского «Амура». На лёд выйдут четыре полноценных звена во главе с основным вратарём Самоновым. Вязовой остаётся в запасе и будет страховать партнёра.
Легионерское трио Ремпал – Тодд – Ливо возглавит атаку первого звена. Их будут поддерживать защитники Хафизуллин и Науменков.
Во втором сочетании тренерский штаб доверил центр площадки Хмелевскому. На флангах - Шаров и Ян, а оборонительный дуэт составят Василевский и Зоркиг.
Третья тройка нападения выглядит так: Горшков – Алалыкин – Набиев. На синей линии — связка Цулыгин – Панин.
Замыкающее звено сформировано из Хохрякова, Ефремова и Пименова. Варлов и Газимов составят последнюю пару защитников.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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