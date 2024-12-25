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«Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура» в овертайме — 5:4

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура» в овертайме — 5:4

21:43, 25 дек 2024

Настоящая битва развернулась на льду «Уфа-Арены», где уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у хабаровского «Амура» в овертайме — 5:4.

Главным героем встречи стал американский форвард уфимцев Джошуа Ливо, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ. Компанию ему составил Шелдон Ремпал, также огорчивший гостей.

«Амур» дважды огрызнулся точными бросками Броссо, а Барулин с Гиздатуллиным добавили по шайбе. Но последнее слово осталось за хозяевами — в дополнительное время Данил Алалыкин принёс «Салавату» вторую победу подряд над дальневосточниками.

Подопечные Виктора Козлова с 52 очками после 37 игр продолжают удерживать вторую строчку на Востоке. А «Амур» потерпел уже пятое поражение в шести последних матчах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев амур
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