Виктор Козлов: «Салават Юлаев» ищет усиление после сложной победы над «Амуром»

09:10, 26 дек 2024

В напряжённом матче «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в овертайме со счётом 5:4. После игры наставник уфимской команды Виктор Козлов поделился своими мыслями о прошедшей встрече и планах клуба.

Несмотря на итоговую победу, главный тренер остался недоволен качеством игры своих подопечных. Особо отметил вклад в победу Ливо и своевременные сейвы Самонова, которые помогли команде добыть важные два очка.

Говоря о реализации большинства, где команда забила лишь второй гол за пять матчей, Козлов объяснил своё решение оставить Хафизуллина в первой спецбригаде. По его словам, опыт и левый хват защитника являются ключевыми факторами, а молодой Цулыгин пока может не справиться с давлением на этой позиции.

Интересным тактическим решением стало отсутствие Шарова в третьем периоде. Тренер пояснил, что ради повышения динамики в игре использовал Ливо через смену.

Касательно будущего команды Козлов подтвердил, что клуб активно работает над усилением состава. При этом наставник уфимцев не стал делать акцент на турнирной гонке с «Трактором», подчеркнув, что приоритетом является улучшение качества игры, которое пока оставляет желать лучшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"