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Хет-трик Джоша Ливо принёс победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром» в овертайме

Хет-трик Джоша Ливо принёс победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром» в овертайме

09:14, 26 дек 2024

«Зелёная машина» в валидольном матче одолела «Амур» в овертайме. Главным героем встречи стал Джош Ливо, оформивший хет-трик в католическое Рождество.

Американский форвард не скрывал эмоций после игры. Особенно его порадовало, что праздничный подарок — три заброшенные шайбы — увидели его дети.

«Немного отпразднуем и вернёмся к работе», — поделился планами лидер атак уфимцев.

Несмотря на персональный успех, Ливо делает акцент на командных достижениях. В его планах — погоня за «Трактором» в турнирной таблице, а личная гонка снайперов отходит на второй план.

Игра получилась непохожей на предыдущую встречу команд. По мнению форварда, хабаровчане учли ошибки и дали серьёзный бой. Спасибо надёжной игре Александра Самонова в воротах и победному броску Данила Алалыкина в дополнительное время.

Виктор Козлов: «Салават Юлаев» ищет усиление после сложной победы над «Амуром»

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Джош Ливо амур
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