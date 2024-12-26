Хет-трик Джоша Ливо принёс победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром» в овертайме
09:14, 26 дек 2024
«Зелёная машина» в валидольном матче одолела «Амур» в овертайме. Главным героем встречи стал Джош Ливо, оформивший хет-трик в католическое Рождество.
Американский форвард не скрывал эмоций после игры. Особенно его порадовало, что праздничный подарок — три заброшенные шайбы — увидели его дети.
«Немного отпразднуем и вернёмся к работе», — поделился планами лидер атак уфимцев.
Несмотря на персональный успех, Ливо делает акцент на командных достижениях. В его планах — погоня за «Трактором» в турнирной таблице, а личная гонка снайперов отходит на второй план.
Игра получилась непохожей на предыдущую встречу команд. По мнению форварда, хабаровчане учли ошибки и дали серьёзный бой. Спасибо надёжной игре Александра Самонова в воротах и победному броску Данила Алалыкина в дополнительное время.
Автор: Семен Подгорный
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