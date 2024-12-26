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Тренер «Амура» прокомментировал овертайм с «Салаватом Юлаевым» и уход Кулика

Тренер «Амура» прокомментировал овертайм с «Салаватом Юлаевым» и уход Кулика

09:24, 26 дек 2024

Хабаровский «Амур» в напряжённом матче уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 4:5 в овертайме. И.о. главного тренера дальневосточников Виктор Костючёнок поделился мыслями о прошедшей игре.

По словам наставника, встреча получилась зрелищной и держала в напряжении болельщиков до последних секунд. Команды показали атакующий хоккей, и победитель определился только в дополнительное время.

«Мы могли решить исход встречи в свою пользу в овертайме, но удача улыбнулась сопернику», — отметил Костючёнок.

Тренер подчеркнул прогресс команды в реализации голевых моментов — «Амур» отличился четырежды. В ворота хабаровчан вышел молодой Дамир Шаймарданов — это решение связано с травмой основного голкипера Мэтта и курсом клуба на развитие молодых талантов.

Что касается ухода Кулика, Костючёнок лаконично заметил, что это часть хоккейной жизни, а клуб продолжает идти по пути развития.

Хет-трик Джоша Ливо принёс победу «Салавату Юлаеву» над «Амуром» в овертайме

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Амур»
Теги: ХК Салават Юлаев амур
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