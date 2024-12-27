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Скотт Уилсон переходит из «Металлурга» в «Салават Юлаев»: подробности трансфера

Скотт Уилсон переходит из «Металлурга» в «Салават Юлаев»: подробности трансфера

09:21, 27 дек 2024

Американский чемпион перебирается в Уфу. «Салават Юлаев» усиливается звёздным форвардом из Магнитки.

Обладатель Кубка Стэнли Скотт Уилсон покидает магнитогорский «Металлург». Как стало известно Newsbash, 32-летний канадец продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

В нынешнем сезоне бывший игрок «Питтсбурга» не показывал выдающихся результатов в Магнитке — всего 7 баллов за результативность в 30 играх. Но послужной список форварда говорит сам за себя: почти 80 очков в КХЛ и главный трофей НХЛ в кармане.

До переезда на Урал Уилсон зажигал в подмосковном «Витязе». А теперь будет радовать болельщиков в столице Башкирии. Официально о переходе объявят со дня на день.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба ХК "Металлург"
Теги: ХК Салават Юлаев Скотт Уилсон
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