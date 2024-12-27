За тысячу рублей: «Салават Юлаев» купил у «Металлурга» канадского форварда

09:26, 27 дек 2024

«Металлург» и «Салават Юлаев» провернули самую бюджетную сделку в истории КХЛ. Магнитогорский клуб отпустил в Уфу нападающего Скотта Уилсона всего за 1000 рублей — на эти деньги в столице Башкирии можно купить разве что пару шаурмы.

32-летний канадец в этом сезоне не блистал в составе уральцев: за 30 игр отметился лишь четырьмя голами и тремя передачами. Похоже, в Магнитке решили, что лучше получить хоть какие-то деньги, чем держать на контракте не самого результативного легионера.

За карьеру в КХЛ Уилсон успел забить 46 шайб и отдать 32 голевые передачи в 139 матчах. Правда, его показатель полезности остался в минусе (-1).

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Металлург»