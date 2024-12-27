Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

За тысячу рублей: «Салават Юлаев» купил у «Металлурга» канадского форварда

За тысячу рублей: «Салават Юлаев» купил у «Металлурга» канадского форварда

09:26, 27 дек 2024

«Металлург» и «Салават Юлаев» провернули самую бюджетную сделку в истории КХЛ. Магнитогорский клуб отпустил в Уфу нападающего Скотта Уилсона всего за 1000 рублей — на эти деньги в столице Башкирии можно купить разве что пару шаурмы.

32-летний канадец в этом сезоне не блистал в составе уральцев: за 30 игр отметился лишь четырьмя голами и тремя передачами. Похоже, в Магнитке решили, что лучше получить хоть какие-то деньги, чем держать на контракте не самого результативного легионера.

За карьеру в КХЛ Уилсон успел забить 46 шайб и отдать 32 голевые передачи в 139 матчах. Правда, его показатель полезности остался в минусе (-1).

Скотт Уилсон переходит из «Металлурга» в «Салават Юлаев»: подробности трансфера

Читайте также:

Скотт Уилсон переходит из «Металлурга» в «Салават Юлаев»: подробности трансфера
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Металлург»
Теги: ХК Салават Юлаев «Металлург» Скотт Уилсон
Читайте также

Скотт Уилсон переходит из «Металлурга» в «Салават Юлаев»: подробности трансфера
Спорт в Башкирии
Скотт Уилсон переходит из «Металлурга» в «Салават Юлаев»: подробности трансфера
«Салават Юлаев» сделал Ливо щедрое предложение: сколько заработает хоккеист
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» сделал Ливо щедрое предложение: сколько заработает хоккеист
«Салават Юлаев» продлил контракты с тремя нападающими
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» продлил контракты с тремя нападающими
Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok