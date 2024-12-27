Александр Шаров переходит из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»
22:22, 27 дек 2024
В хоккейных кругах снова жарко — «Салават Юлаев» отправляет своего нападающего Александра Шарова в екатеринбургский «Автомобилист». Взамен уфимцы получат финансовую компенсацию.
29-летний форвард в текущем сезоне КХЛ успел отыграть в 37 играх, где набрал 20 очков (8 шайб + 12 передач). До этого хоккеист выступал в «Сибири» и «Ладе».
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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