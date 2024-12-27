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Александр Шаров переходит из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»

Александр Шаров переходит из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»

22:22, 27 дек 2024

В хоккейных кругах снова жарко — «Салават Юлаев» отправляет своего нападающего Александра Шарова в екатеринбургский «Автомобилист». Взамен уфимцы получат финансовую компенсацию.

29-летний форвард в текущем сезоне КХЛ успел отыграть в 37 играх, где набрал 20 очков (8 шайб + 12 передач). До этого хоккеист выступал в «Сибири» и «Ладе».

За тысячу рублей: «Салават Юлаев» купил у «Металлурга» канадского форварда

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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Шаров
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