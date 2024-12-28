«Северсталь» попытается взять реванш у «Салавата Юлаева»
12:24, 28 дек 2024
Сегодня ледовая арена Уфы примет захватывающее противостояние КХЛ — местный «Салават Юлаев» скрестит клюшки с череповецкой «Северсталью». Болельщики увидят битву команд из разных конференций в 19:00 по башкирскому времени.
«Юлаевцы», уверенно закрепившиеся на второй строчке Востока после 37 матчей, встретятся с череповчанами, которые занимают шестое место на Западе, проведя на игру больше.
Интригу подогревает недавняя история встреч: в первом круге уфимцы уже оставили «сталеваров» без очков, одержав «сухую» победу со счётом 2:0.
Увидеть ледовую баталию можно будет на телеканалах БСТ и KHL Prime.
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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