«Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в матче КХЛ: 2:0
21:38, 28 дек 2024
«Салават Юлаев» разобрался с череповецкой «Северсталью» на домашнем льду. Уфимские хоккеисты отгрузили сопернику две безответные шайбы и не позволили гостям распечатать свои ворота.
Первым отличился Егор Сучков, а точку в матче поставил Данил Алалыкин. Юлаевцы уверенно довели дело до победы — 2:0.
Благодаря этому успеху башкирская команда оседлала вершину таблицы Востока, накопив 54 очка за 38 игр. «Северсталь» же остается на шестой позиции в западной конференции с 48 очками после 39 матчей.
Следующий матч «зелёная машина» проведёт 30 декабря. В последней игре уходящего года уфимцы скрестят клюшки с «Барысом».
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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