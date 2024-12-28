«Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в матче КХЛ: 2:0

21:38, 28 дек 2024

«Салават Юлаев» разобрался с череповецкой «Северсталью» на домашнем льду. Уфимские хоккеисты отгрузили сопернику две безответные шайбы и не позволили гостям распечатать свои ворота.

Первым отличился Егор Сучков, а точку в матче поставил Данил Алалыкин. Юлаевцы уверенно довели дело до победы — 2:0.

Благодаря этому успеху башкирская команда оседлала вершину таблицы Востока, накопив 54 очка за 38 игр. «Северсталь» же остается на шестой позиции в западной конференции с 48 очками после 39 матчей.

Следующий матч «зелёная машина» проведёт 30 декабря. В последней игре уходящего года уфимцы скрестят клюшки с «Барысом».

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"