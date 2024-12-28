Наставник «Северстали» прокомментировал второе сухое поражение от «Салавата Юлаева»

21:55, 28 дек 2024

«Салават Юлаев» второй раз подряд обыграл череповецкую команду со счётом 2:0. После матча наставник «сталеваров» Андрей Козырев поделился впечатлениями от игры.

«Мы столкнулись с настоящей машиной. „Салават“ подтвердил статус лидера Восточной конференции, показав, почему они там. Скорости — космические, темп — сумасшедший», — признал Козырев.

Особенно тренер отметил игру вратаря уфимцев Александра Самонова, который, по его словам, творил чудеса на последнем рубеже. Несмотря на созданные моменты, череповчане так и не смогли распечатать его ворота.

При этом и свой голкипер, по мнению Козырева, отыграл на высшем уровне, долгое время сохраняя интригу в матче.

«Такой хоккей — наш фирменный стиль. Быстрое движение шайбы создаёт темп игры. „Салават“ тоже здорово это умеет, что они сегодня и доказали», — подытожил наставник «Северстали».

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"