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Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Северсталью»

Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Северсталью»

11:54, 29 дек 2024

В Уфе команда Виктора Козлова одержала уверенную победу над череповецкой «Северсталью» — 2:0. Главный герой матча — голкипер Александр Самонов, который оформил свой юбилейный, 20-й «сухарь» в карьере.

«Ребята летали по площадке все 60 минут», — не скрывал радости Козлов после матча.

И правда — уфимцы с первых минут взвинтили темп и не сбавляли его до финальной сирены.

Отдельно тренер отметил эпизод в концовке, когда Алексей Василевский в отчаянном броске накрыл шайбу своим телом, помогая Самонову сохранить ворота в неприкосновенности.

После неудачной игры с «Амуром» тренерский штаб провел работу над ошибками. Результат — полное доминирование во всех компонентах: единоборства, игра в стыках, позиционная оборона.

Молодой защитник Алалыкин продолжает удивлять — третий матч подряд с заброшенной шайбой.

«У нас каждый год появляются новые звездочки», — улыбается Козлов.

Отсутствие Зоркина в составе тренер объяснил плановой ротацией — игрок готовится к следующему матчу.

Несмотря на то, что «Салават Юлаев» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, Козлов призывает не обольщаться:

«Сейчас только декабрь, все самое интересное начнется в плей-офф».
Наставник «Северстали» прокомментировал второе сухое поражение от «Салавата Юлаева»

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Наставник «Северстали» прокомментировал второе сухое поражение от «Салавата Юлаева»
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев хк «Северсталь» Виктор Козлов
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