Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Северсталью»
11:54, 29 дек 2024
В Уфе команда Виктора Козлова одержала уверенную победу над череповецкой «Северсталью» — 2:0. Главный герой матча — голкипер Александр Самонов, который оформил свой юбилейный, 20-й «сухарь» в карьере.
И правда — уфимцы с первых минут взвинтили темп и не сбавляли его до финальной сирены.
Отдельно тренер отметил эпизод в концовке, когда Алексей Василевский в отчаянном броске накрыл шайбу своим телом, помогая Самонову сохранить ворота в неприкосновенности.
После неудачной игры с «Амуром» тренерский штаб провел работу над ошибками. Результат — полное доминирование во всех компонентах: единоборства, игра в стыках, позиционная оборона.
Молодой защитник Алалыкин продолжает удивлять — третий матч подряд с заброшенной шайбой.
Отсутствие Зоркина в составе тренер объяснил плановой ротацией — игрок готовится к следующему матчу.
Несмотря на то, что «Салават Юлаев» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, Козлов призывает не обольщаться: