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«Шаров сам захотел уйти» — громкий трансфер в КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом»

«Шаров сам захотел уйти» — громкий трансфер в КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом»

11:58, 29 дек 2024

Нежданный поворот в судьбе форварда уфимского клуба — Александр Шаров покидает «Салават Юлаев». Игрок сам попросил об обмене в екатеринбургский «Автомобилист».

Гендиректор уфимцев Ринат Баширов признался — решение стало для клуба неожиданностью. Руководство планировало обсудить проблемы с игроком после новогодних праздников, но «Автомобилист» опередил их, предложив условия, от которых нельзя было отказаться.

«Жалко парня, я же сам его к нам звал. Думал, впереди долгий путь», — с грустью поделился Баширов.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подтвердил — инициатива исходила от самого хоккеиста. По его словам, Шаров честно признался, что ему нужны перемены — что-то пошло не так, несмотря на хорошие условия и возможность играть в большинстве.

«Решение для любого игрока непростое — тут и условия отличные, и семья. Но он поступил по-мужски, открыто сказав о своём желании. Это вызывает уважение», — отметил Козлов.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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