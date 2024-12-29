«Шаров сам захотел уйти» — громкий трансфер в КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом»
11:58, 29 дек 2024
Нежданный поворот в судьбе форварда уфимского клуба — Александр Шаров покидает «Салават Юлаев». Игрок сам попросил об обмене в екатеринбургский «Автомобилист».
Гендиректор уфимцев Ринат Баширов признался — решение стало для клуба неожиданностью. Руководство планировало обсудить проблемы с игроком после новогодних праздников, но «Автомобилист» опередил их, предложив условия, от которых нельзя было отказаться.
«Жалко парня, я же сам его к нам звал. Думал, впереди долгий путь», — с грустью поделился Баширов.
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подтвердил — инициатива исходила от самого хоккеиста. По его словам, Шаров честно признался, что ему нужны перемены — что-то пошло не так, несмотря на хорошие условия и возможность играть в большинстве.
«Решение для любого игрока непростое — тут и условия отличные, и семья. Но он поступил по-мужски, открыто сказав о своём желании. Это вызывает уважение», — отметил Козлов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
Расторжение и отказ от воспитанника: гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на жесткие вопросы
Спорт в Башкирии
Александр Шаров переходит из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»
Спорт в Башкирии
Стало известно, останутся ли в руководстве «Салавата Юлаева» Баширов и Козлов
Спорт в Башкирии
Александр Шаров сделал амбициозное заявление по поводу "Салавата Юлаева"