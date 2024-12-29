«Ставка на молодёжь»: В «Салавате Юлаеве» объяснили отсутствие трансферов в обороне
12:02, 29 дек 2024
Уфимский клуб решил не рисковать деньгами и довериться своим воспитанникам. Гендиректор команды Ринат Баширов раскрыл все карты трансферного окна.
По его словам, клуб пытался усилить центральную ось, но переговоры зашли в тупик из-за высоких запросов других команд. Единственным успешным приобретением стал форвард из «Металлурга» Уилсон — сделкой довольны обе стороны.
Что касается защитной линии — в клубе уверены, что она и так достаточно крепкая. Тренерский штаб знает, как использовать имеющихся игроков в атакующем ключе. Да, молодёжь пока допускает ошибки, но к решающим матчам сезона должна набраться опыта.
«К плей-офф оборона станет надёжнее», — заверил Баширов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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