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«Ставка на молодёжь»: В «Салавате Юлаеве» объяснили отсутствие трансферов в обороне

«Ставка на молодёжь»: В «Салавате Юлаеве» объяснили отсутствие трансферов в обороне

12:02, 29 дек 2024

Уфимский клуб решил не рисковать деньгами и довериться своим воспитанникам. Гендиректор команды Ринат Баширов раскрыл все карты трансферного окна.

По его словам, клуб пытался усилить центральную ось, но переговоры зашли в тупик из-за высоких запросов других команд. Единственным успешным приобретением стал форвард из «Металлурга» Уилсон — сделкой довольны обе стороны.

Что касается защитной линии — в клубе уверены, что она и так достаточно крепкая. Тренерский штаб знает, как использовать имеющихся игроков в атакующем ключе. Да, молодёжь пока допускает ошибки, но к решающим матчам сезона должна набраться опыта.

«К плей-офф оборона станет надёжнее», — заверил Баширов.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Ринат Баширов
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