«Мастер атаки и обороны»: «Салават Юлаев» усилился экс-форвардом «Металлурга»
12:09, 29 дек 2024
Уфимский клуб подписал контракт с 32-летним нападающим Скоттом Уилсоном. Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уже успел оценить потенциал новичка команды.
«У парня есть все данные для игры в первых двух звеньях. В Магнитке он, к сожалению, не раскрылся так ярко, как в подмосковном „Витязе". Его конёк — универсальность: одинаково хорошо чувствует себя как в атакующих действиях, так и при оборонительной работе», — поделился главный тренер уфимцев.
За плечами новобранца «юлаевцев» в нынешнем чемпионате КХЛ — 30 игр в составе магнитогорского «Металлурга», где он отметился семью очками (4+3).
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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