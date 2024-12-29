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«Мастер атаки и обороны»: «Салават Юлаев» усилился экс-форвардом «Металлурга»

«Мастер атаки и обороны»: «Салават Юлаев» усилился экс-форвардом «Металлурга»

12:09, 29 дек 2024

Уфимский клуб подписал контракт с 32-летним нападающим Скоттом Уилсоном. Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уже успел оценить потенциал новичка команды.

«У парня есть все данные для игры в первых двух звеньях. В Магнитке он, к сожалению, не раскрылся так ярко, как в подмосковном „Витязе". Его конёк — универсальность: одинаково хорошо чувствует себя как в атакующих действиях, так и при оборонительной работе», — поделился главный тренер уфимцев.

За плечами новобранца «юлаевцев» в нынешнем чемпионате КХЛ — 30 игр в составе магнитогорского «Металлурга», где он отметился семью очками (4+3).

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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Скотт Уилсон Виктор Козлов
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