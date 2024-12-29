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Гендиректор «Салавата Юлаева» признался в серьёзных финансовых проблемах клуба

Гендиректор «Салавата Юлаева» признался в серьёзных финансовых проблемах клуба

12:13, 29 дек 2024

Гендиректор башкирского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов раскрыл карты — команда два года барахтается в финансовой яме. Собственные запасы исчерпаны, приходится брать кредиты, чтобы держаться на плаву.

Правительство раньше просило клуб справляться своими силами — мол, у нас свои заботы. Но теперь и власти поняли: без вливаний команда не вытянет. Баширов уже встретился с главой республики Радием Хабировым, и тот обещал выделить средства.

В клубе надеются вернуться к тем временам, когда бюджет был жирным — как до 2019 года. Сейчас проблема не в том, когда придут деньги, а в том, что их катастрофически мало. Клуб ждёт, что главный спонсор раскошелится уже в следующем году.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Ринат Баширов
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