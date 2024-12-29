Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Буду доказывать всё с нуля»: Пустозеров о переходе в «Ак Барс» и тренировках с НХЛовцами

«Буду доказывать всё с нуля»: Пустозеров о переходе в «Ак Барс» и тренировках с НХЛовцами

21:10, 29 дек 2024

Экс-форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров рассказал о своём переезде в Казань. Спойлер — добраться до нового клуба оказалось той ещё эпопеей.

«Всю ночь ехал до Казани — аэропорт закрыт, а я на медосмотр опаздываю», — делится хоккеист.

Но это ещё цветочки. С мая спортсмен вообще был без клуба и выкручивался как мог.

Сначала гонял шайбу с другими «свободными агентами». Потом и те разъехались — пришлось тренироваться с НХЛовцами, включая Якова Тренина. А под конец вообще мотался в соседний город на лёд — только чтобы не потерять форму.

«Физически готов на все сто, нужно только поймать игровой ритм», — уверяет Пустозеров.

После Нового года его ждёт «Нефтяник» в ВХЛ. А там — как покажет себя.

Особый бонус — в «Ак Барсе» Алексей воссоединится с тренером детства Анваром Гатиятулиным. Хотя форвард не ждёт поблажек: «Буду доказывать всё с нуля».

А что насчёт расставания с «Салаватом»?

«Может, они на меня обиделись за отказ... Но я не требовал ни гарантированного места в составе, ни особых финансовых условий. Не хочу, чтобы считали меня обнаглевшим», — откровенничает хоккеист.
Гендиректор «Салавата Юлаева» признался в серьёзных финансовых проблемах клуба

Читайте также:

Гендиректор «Салавата Юлаева» признался в серьёзных финансовых проблемах клуба
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев Алексей Пустозеров
Читайте также

Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин вернулся на лёд спустя 3 месяца после перелома позвонка
Спорт в Башкирии
Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин вернулся на лёд спустя 3 месяца после перелома позвонка
«Салават Юлаев» готов обменять Алексея Пустозерова
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» готов обменять Алексея Пустозерова
«Я готов играть там, где представится такая возможность» — Пустозеров о переходе в «Спартак»
Спорт в Башкирии
«Я готов играть там, где представится такая возможность» — Пустозеров о переходе в «Спартак»
Дамир Жафяров отклонил предложение "Салавата Юлаева"
Спорт в Башкирии
Дамир Жафяров отклонил предложение "Салавата Юлаева"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok