«Буду доказывать всё с нуля»: Пустозеров о переходе в «Ак Барс» и тренировках с НХЛовцами

21:10, 29 дек 2024

Экс-форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров рассказал о своём переезде в Казань. Спойлер — добраться до нового клуба оказалось той ещё эпопеей.

«Всю ночь ехал до Казани — аэропорт закрыт, а я на медосмотр опаздываю», — делится хоккеист.

Но это ещё цветочки. С мая спортсмен вообще был без клуба и выкручивался как мог.

Сначала гонял шайбу с другими «свободными агентами». Потом и те разъехались — пришлось тренироваться с НХЛовцами, включая Якова Тренина. А под конец вообще мотался в соседний город на лёд — только чтобы не потерять форму.

«Физически готов на все сто, нужно только поймать игровой ритм», — уверяет Пустозеров.

После Нового года его ждёт «Нефтяник» в ВХЛ. А там — как покажет себя.

Особый бонус — в «Ак Барсе» Алексей воссоединится с тренером детства Анваром Гатиятулиным. Хотя форвард не ждёт поблажек: «Буду доказывать всё с нуля».

А что насчёт расставания с «Салаватом»?

«Может, они на меня обиделись за отказ... Но я не требовал ни гарантированного места в составе, ни особых финансовых условий. Не хочу, чтобы считали меня обнаглевшим», — откровенничает хоккеист.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"