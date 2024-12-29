«Буду доказывать всё с нуля»: Пустозеров о переходе в «Ак Барс» и тренировках с НХЛовцами
21:10, 29 дек 2024
Экс-форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров рассказал о своём переезде в Казань. Спойлер — добраться до нового клуба оказалось той ещё эпопеей.
«Всю ночь ехал до Казани — аэропорт закрыт, а я на медосмотр опаздываю», — делится хоккеист.
Но это ещё цветочки. С мая спортсмен вообще был без клуба и выкручивался как мог.
Сначала гонял шайбу с другими «свободными агентами». Потом и те разъехались — пришлось тренироваться с НХЛовцами, включая Якова Тренина. А под конец вообще мотался в соседний город на лёд — только чтобы не потерять форму.
«Физически готов на все сто, нужно только поймать игровой ритм», — уверяет Пустозеров.
После Нового года его ждёт «Нефтяник» в ВХЛ. А там — как покажет себя.
Особый бонус — в «Ак Барсе» Алексей воссоединится с тренером детства Анваром Гатиятулиным. Хотя форвард не ждёт поблажек: «Буду доказывать всё с нуля».
А что насчёт расставания с «Салаватом»?
«Может, они на меня обиделись за отказ... Но я не требовал ни гарантированного места в составе, ни особых финансовых условий. Не хочу, чтобы считали меня обнаглевшим», — откровенничает хоккеист.
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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