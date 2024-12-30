«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Барыс»

20:03, 30 дек 2024

Уфимские хоккеисты продолжают победное шествие в КХЛ. На этот раз под горячую руку попал «Барыс» из Астаны. Настоящим героем матча стал американец Джошуа Ливо, который трижды огорчил вратаря гостей.

Его партнёр по команде Шелдон Ремпал тоже не остался в тени — забросил шайбу и помог партнёрам оформить ещё два гола.

«Зелёная машина» одержала уже четвёртую викторию кряду и единолично возглавляет Восточную конференцию с 56 очками. Похоже, уфимцы всерьёз настроены на борьбу за Кубок Гагарина.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"