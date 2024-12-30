«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Барыс»
20:03, 30 дек 2024
Уфимские хоккеисты продолжают победное шествие в КХЛ. На этот раз под горячую руку попал «Барыс» из Астаны. Настоящим героем матча стал американец Джошуа Ливо, который трижды огорчил вратаря гостей.
Его партнёр по команде Шелдон Ремпал тоже не остался в тени — забросил шайбу и помог партнёрам оформить ещё два гола.
«Зелёная машина» одержала уже четвёртую викторию кряду и единолично возглавляет Восточную конференцию с 56 очками. Похоже, уфимцы всерьёз настроены на борьбу за Кубок Гагарина.
Читайте также:«Буду доказывать всё с нуля»: Пустозеров о переходе в «Ак Барс» и тренировках с НХЛовцами
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура» в овертайме — 5:4
Спорт в Башкирии
Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
---
Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
Спорт в Башкирии
Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над «Витязем»