«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть первый матч года

12:50, 04 янв 2025

«Салават Юлаев» открывает хоккейный 2025-й год домашней игрой против новосибирской «Сибири». Матч на «Уфа-Арене» стартует в 16:30 по местному времени.

Уфимцы, возглавляющие турнирную таблицу Восточной конференции с 56 очками после 39 игр, примут команду, балансирующую на грани плей-офф. «Сибирь» с 37 очками занимает восьмую строчку, проведя на матч меньше.

Месяц назад команды уже встречались в Уфе — тогда подопечные Виктора Козлова уверенно обыграли новосибирцев со счётом 3:1.

Увидеть битву лидера Востока можно будет в прямом эфире на БСТ, KHL и KHL Prime.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"