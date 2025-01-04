«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть первый матч года
12:50, 04 янв 2025
«Салават Юлаев» открывает хоккейный 2025-й год домашней игрой против новосибирской «Сибири». Матч на «Уфа-Арене» стартует в 16:30 по местному времени.
Уфимцы, возглавляющие турнирную таблицу Восточной конференции с 56 очками после 39 игр, примут команду, балансирующую на грани плей-офф. «Сибирь» с 37 очками занимает восьмую строчку, проведя на матч меньше.
Месяц назад команды уже встречались в Уфе — тогда подопечные Виктора Козлова уверенно обыграли новосибирцев со счётом 3:1.
Увидеть битву лидера Востока можно будет в прямом эфире на БСТ, KHL и KHL Prime.
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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