Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч с «Сибирью»

15:47, 04 янв 2025

Уфимский клуб огласил боевой состав на ближайший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником "Салавата Юлаева" станет новосибирская "Сибирь".

В первой пятёрке на лёд выйдут Ремпал, Тодд и Ливо в нападении. Оборонять ворота в этом звене будут Хафизуллин с Науменковым.

Второе звено доверено тройке форвардов: Уилсон, Хмелевский и Ян. Защищать их будут Панин и Цулыгин.

В третьем сочетании тренерский штаб выпустит Горшкова, Алалыкина и Набиева в атаке, а также защитников Зоркина и Василевского.

Четвёртое звено составят нападающие Сорокин, Ефремов и Сучков, а также оборонительный дуэт Газимова и Комарова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"