«Сибирь» разгромила «Салават Юлаев» в Уфе со счётом 4:1

19:00, 04 янв 2025

Хоккеисты новосибирской «Сибири» преподнесли неприятный сюрприз болельщикам «Салавата Юлаева», разгромив хозяев на их льду со счётом 4:1. Уфимцы, лидирующие в Восточной конференции КХЛ, не смогли найти противоядия против агрессивной игры гостей.

Единственный луч надежды для башкирской команды зажёг Евгений Сорокин, но этого оказалось явно недостаточно. Новосибирцы ответили настоящей голевой феерией: отличились Тэйлор Бэк и Владимир Бутузов, а Сергей Широков и вовсе оформил дубль, окончательно похоронив надежды хозяев на спасение матча.

Несмотря на поражение, «Салават» продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока с 56 очками после 40 игр. «Сибирь» же совершила рывок на седьмую позицию, имея в активе 39 баллов в 39 встречах.

Следующий матч уфимцы проведут в принципиальном дерби — 8 января их ждёт выезд в Казань к «Ак Барсу».

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"