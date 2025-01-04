Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

19:21, 04 янв 2025

Наставник новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев дал интервью после разгромной победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» в регулярке КХЛ. Счёт на табло — 4:1 в пользу сибиряков.

«Вся магия сегодня крылась в неравных составах — наши парни творили чудеса и в меньшинстве, и в большинстве. Особенно в большинстве — это было что-то с чем-то!» — не скрывал эмоций Епанчинцев после матча.

Тренер отметил самоотверженность своих подопечных:

«Ребята бросались под шайбы, как под танки. А наш вратарь? Он сегодня был просто стеной!».

На вопрос о тактике в равных составах наставник ответил с хитрецой:

«Мы знали, что уфимцы — мастера держать шайбу. Но мы начали активно, терпеливо ждали свои шансы и атаковали. А в третьем периоде и вовсе заставили их плясать под нашу дудку — они начали ошибаться».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК «Сибирь»