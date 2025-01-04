Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
19:21, 04 янв 2025
Наставник новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев дал интервью после разгромной победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» в регулярке КХЛ. Счёт на табло — 4:1 в пользу сибиряков.
«Вся магия сегодня крылась в неравных составах — наши парни творили чудеса и в меньшинстве, и в большинстве. Особенно в большинстве — это было что-то с чем-то!» — не скрывал эмоций Епанчинцев после матча.
Тренер отметил самоотверженность своих подопечных:
«Ребята бросались под шайбы, как под танки. А наш вратарь? Он сегодня был просто стеной!».
На вопрос о тактике в равных составах наставник ответил с хитрецой:
«Мы знали, что уфимцы — мастера держать шайбу. Но мы начали активно, терпеливо ждали свои шансы и атаковали. А в третьем периоде и вовсе заставили их плясать под нашу дудку — они начали ошибаться».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Сибирь»
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