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«Шансы в большинстве решили игру» — Козлов разобрал поражение от «Сибири»

«Шансы в большинстве решили игру» — Козлов разобрал поражение от «Сибири»

20:16, 04 янв 2025

«Салават Юлаев» потерпел досадное поражение от новосибирской «Сибири» со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наставник уфимцев Виктор Козлов не стал искать оправданий, но отметил ключевые моменты игры.

По словам тренера, при равных составах команда показала достойный хоккей и создавала опасные моменты. Однако реализация большинства у соперника оказалась на высоте — именно это и предопределило исход встречи.

«Будем работать над дисциплиной. С такими соперниками каждое удаление может стать роковым», — подчеркнул Козлов.

Несмотря на то, что в третьем периоде команда пропустила две шайбы — одну в большинстве и одну на контратаке — тренер доволен самоотдачей игроков. Особенно выделил Клима Костина, который провёл яркий матч.

На вопрос о не самой удачной игре после новогодней паузы Козлов ответил с иронией: «Предлагаете собрать всех первого января?». При этом он категорически не согласен с тем, что команда играла расслабленно.

Дебютант команды Сорокин порадовал тренерский штаб — хорошее движение, грамотное владение шайбой и попытки обострить атаку. Что касается Хмелевского, то Козлов выразил уверенность в игроке, отметив, что тот проходит непростой, но необходимый этап в своей карьере.

Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

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Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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