Дебютный гол не спас: новичок «Салавата» о поражении от «Сибири»
20:20, 04 янв 2025
Первый блин для новобранца уфимцев вышел комом — «Салават Юлаев» уступил «Сибири» со счётом 1:4. Но дебютант команды Евгений Сорокин сумел отличиться, забросив единственную шайбу хозяев.
«Моменты были, реализация подвела. Сложись всё иначе с нашими шансами — другая игра могла получиться. Переломным стал второй период, когда не удалось разыграть большинство. Соперник грамотно разобрал нашу схему», — поделился форвард после матча.
Несмотря на личный успех в виде заброшенной шайбы, Сорокин не скрывал разочарования командным результатом.
«Старт матча дался непросто — было волнение. Потом втянулся, стало полегче», — признался новичок уфимцев.
После выступлений за «Торос» в ВХЛ переход в КХЛ Евгений воспринял без лишнего трепета:
«Я много анализировал игры этого уровня, так что был морально готов. Конечно, здесь другая скорость принятия решений, передачи быстрее летят. Но мне понравилось».
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
«Сибирь» разгромила «Салават Юлаев» в Уфе со счётом 4:1
Спорт в Башкирии
«Шансы в большинстве решили игру» — Козлов разобрал поражение от «Сибири»
Спорт в Башкирии
Наставник «Северстали» прокомментировал второе сухое поражение от «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»