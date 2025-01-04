Дебютный гол не спас: новичок «Салавата» о поражении от «Сибири»

20:20, 04 янв 2025

Первый блин для новобранца уфимцев вышел комом — «Салават Юлаев» уступил «Сибири» со счётом 1:4. Но дебютант команды Евгений Сорокин сумел отличиться, забросив единственную шайбу хозяев.

«Моменты были, реализация подвела. Сложись всё иначе с нашими шансами — другая игра могла получиться. Переломным стал второй период, когда не удалось разыграть большинство. Соперник грамотно разобрал нашу схему», — поделился форвард после матча.

Несмотря на личный успех в виде заброшенной шайбы, Сорокин не скрывал разочарования командным результатом.

«Старт матча дался непросто — было волнение. Потом втянулся, стало полегче», — признался новичок уфимцев.

После выступлений за «Торос» в ВХЛ переход в КХЛ Евгений воспринял без лишнего трепета:

«Я много анализировал игры этого уровня, так что был морально готов. Конечно, здесь другая скорость принятия решений, передачи быстрее летят. Но мне понравилось».

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"