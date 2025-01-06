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Александр Шаров раскрыл истинные причины ухода из «Салавата Юлаева»

Александр Шаров раскрыл истинные причины ухода из «Салавата Юлаева»

18:17, 06 янв 2025

Александр Шаров впервые прокомментировал свой неожиданный трансфер из Уфы в Екатеринбург. Нападающий признался — решение о переходе было обоюдным.

«В „Салавате" на меня не рассчитывали в той мере, как хотелось бы. Сказалось всё: и игровое время, и доверие тренерского штаба», — поделился хоккеист.

Несмотря на это, Шаров не держит обиды на уфимский клуб. В составе «юлаевцев» форвард провёл свой самый результативный сезон в КХЛ.

«Да, бывало непросто. Но я получил колоссальный опыт. Теперь открываю новую главу в „Автомобилисте". Хочу больше забивать и приносить пользу команде», — заявил спортсмен.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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