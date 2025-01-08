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«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: где смотреть главное дерби Востока КХЛ

«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: где смотреть главное дерби Востока КХЛ

13:39, 08 янв 2025

Сегодня «Салават Юлаев» отправляется в Казань, чтобы в четвёртый раз в сезоне скрестить клюшки с принципиальным соперником — «Ак Барсом».

Юлаевцы, занимающие вторую строчку на Востоке с 56 очками, попытаются доказать своё превосходство над барсами, которые идут четвёртыми с 52 баллами. У уфимцев уже есть два скальпа казанцев в этом сезоне — они побеждали со счётом 5:3 и 3:2 в овертайме. Хозяева льда взяли реванш всего в одном матче — 3:2.

Битва за хоккейное господство в регионе начнётся в 19:00 по уфимскому времени. Следить за противостоянием можно будет на каналах БСТ, KHL и KHL Prime.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Ак Барс
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