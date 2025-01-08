«Ак Барс» забросил пять шайб в ворота «Салавата Юлаева»

22:21, 08 янв 2025

«Зелёное дерби» в Казани получилось совсем не зелёным для гостей из Уфы — местный «Ак Барс» забил «Салавату Юлаеву» пять шайб, оставив соперника с носом и одной заброшенной.

Канадский форвард Николас Петан стал главным героем встречи, оформив дубль. Компанию в списке снайперов ему составили Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов и Артём Галимов, каждый из которых отметился точным броском.

Разгромная победа не помогла казанцам обойти уфимцев в турнирной таблице — после 41 матча «Салават» всё ещё держится на второй строчке Востока с 56 очками, а «барсы» идут следом с 54 баллами.

Интересно, что в этом сезоне команды уже встречались трижды, и тогда удача чаще улыбалась уфимцам — они взяли верх в двух играх (5:3 и 3:2 в овертайме), а казанцы победили единожды (3:2).

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"