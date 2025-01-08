Виктор Козлов объяснил крупное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»
22:24, 08 янв 2025
«Салават Юлаев» потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» в Казани со счётом 1:5. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов не стал искать оправданий провальной игре своих подопечных.
По словам Козлова, даже профессиональная гордость, которую игроки попытались продемонстрировать в заключительном отрезке матча, не смогла исправить ситуацию. Тренер признал, что причины провала кроются как в эмоциональных срывах, так и в откровенно детских ошибках хоккеистов.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что это уже второе крупное поражение команды с начала года. На вопрос о возможной закономерности таких результатов Козлов ответил, что тренерский штаб видит проблемные зоны и понимает направления для улучшения игры.
Говоря об атакующих действиях, наставник уфимцев подчеркнул необходимость более агрессивной игры на пятачке.
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