Виктор Козлов объяснил крупное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

22:24, 08 янв 2025

«Салават Юлаев» потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» в Казани со счётом 1:5. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов не стал искать оправданий провальной игре своих подопечных.

"Второй период похоронил все наши шансы на успех. Команда проявила полную недисциплинированность и отсутствие характера", — заявил наставник уфимской команды на послематчевой пресс-конференции.

По словам Козлова, даже профессиональная гордость, которую игроки попытались продемонстрировать в заключительном отрезке матча, не смогла исправить ситуацию. Тренер признал, что причины провала кроются как в эмоциональных срывах, так и в откровенно детских ошибках хоккеистов.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что это уже второе крупное поражение команды с начала года. На вопрос о возможной закономерности таких результатов Козлов ответил, что тренерский штаб видит проблемные зоны и понимает направления для улучшения игры.

Говоря об атакующих действиях, наставник уфимцев подчеркнул необходимость более агрессивной игры на пятачке.

"Нужно лезть на ворота, невзирая на силовую борьбу. Многие лидеры сейчас не показывают свой лучший хоккей. Опытные игроки должны вести за собой молодёжь, ведь идёт игра уровня плей-офф", — подытожил Козлов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"