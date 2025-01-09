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Два хоккеиста «Салавата» попали в больницу после матча с «Ак Барсом»

Два хоккеиста «Салавата» попали в больницу после матча с «Ак Барсом»

09:32, 09 янв 2025

Жесткое «Зеленое дерби» в Казани закончилось не только разгромом уфимцев, но и серьезными потерями в составе. Вратарь Александр Самонов и форвард Данил Алалыкин отправились прямиком в больничку после матча с «Ак Барсом», где уфимцы пропустили пять шайб.

Самонов получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру. Алалыкин тоже присоединился к списку пострадавших — у него проблемы с "низами". Сейчас оба проходят обследование у врачей.

Несмотря на поражение 1:5, «Салават» все еще держится на второй строчке Востока с 56 очками после 41 игры. «Ак Барс» дышит в спину — 54 очка и третье место в конференции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Ак Барс
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