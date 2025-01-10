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«Салават Юлаев» против «Нефтехимика»: где смотреть матч КХЛ 10 января

«Салават Юлаев» против «Нефтехимика»: где смотреть матч КХЛ 10 января

14:45, 10 янв 2025

Сегодня вечером уфимские хоккеисты попытаются взять реванш у принципиального соперника. В 21:00 по местному времени «Салават Юлаев» выйдет на лед «Нефтехим Арены».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Востока. Уфимцы прочно закрепились на втором месте, набрав 56 очков в 41 матче. А вот хозяевам приходится несладко — нижнекамцы балансируют на грани зоны плей-офф, занимая девятую строчку с 39 очками после 42 игр.

Последняя встреча команд в Нижнекамске 23 ноября завершилась победой хозяев — 4:2. Сегодня у юлаевцев есть шанс поквитаться за то поражение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Нефтехимик
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