«Салават Юлаев» против «Нефтехимика»: где смотреть матч КХЛ 10 января

14:45, 10 янв 2025

Сегодня вечером уфимские хоккеисты попытаются взять реванш у принципиального соперника. В 21:00 по местному времени «Салават Юлаев» выйдет на лед «Нефтехим Арены».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Востока. Уфимцы прочно закрепились на втором месте, набрав 56 очков в 41 матче. А вот хозяевам приходится несладко — нижнекамцы балансируют на грани зоны плей-офф, занимая девятую строчку с 39 очками после 42 игр.

Последняя встреча команд в Нижнекамске 23 ноября завершилась победой хозяев — 4:2. Сегодня у юлаевцев есть шанс поквитаться за то поражение.

Не пропустите прямой эфир на БСТ, KHL и KHL Prime.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"